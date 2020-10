Wit-Russische president Loekasjenko ontmoet oppositieleden in de gevangenis

De ongebruikelijke bijeenkomst vond plaats in een gevangenis van de KGB, de Wit-Russische veiligheidsdienst. Op een foto verspreid door de presidentiële persdienst is te zien hoe Loekasjenko aan een tafel zit samen met elf activisten die werden opgesloten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 9 augustus. Onder hen Viktor Babariko, een voormalig bankdirecteur die een gooi wilde wagen naar het presidentschap, maar al in mei werd opgepakt en gevangengezet.