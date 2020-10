Aantal natuurrampen wereldwijd verdubbeld op 20 jaar tijd

Uit het rapport blijkt dat er de afgelopen twintig jaar in totaal 4,2 miljard mensen zijn getroffen door zo'n natuurramp. 1,2 miljoen mensen lieten daarbij het leven. De economische kost van natuurrampen is volgens het rapport opgelopen tot zo'n 2.500 miljard euro. Al is dat een onderschatting zeggen de onderzoekers, omdat veel Afrikaanse en Aziatische landen geen informatie delen over de economische gevolgen.