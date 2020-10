Actie sluikstort in Antwerpen: 12 overtreders betrapt

Zowel klein en groot heeft zich afgelopen week niet van de properste kant laten zien in Antwerpen. De politie zag dat twee kinderen een papiertje van een verpakking zomaar op de grond gooiden. De twee van 10 jaar kregen van de politie te horen waar papiertjes thuishoren. Verder zijn nog zo'n 40 gevallen van sluikstort ontdekt. Op Linkeroever nam een sluikstorter zaterdag een groot risico. Hij liet een zak huisvuil achter aan een vuilnisbak ter hoogte van het politiekantoor. Daarna wandelde hij gewoon verder. Een politieman zag alles gebeuren en stelde een proces-verbaal op. Ook zondag is sluikstort vastgesteld aan de glascontainers aan de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken.