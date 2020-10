Leuven schakelt versnelling hoger: "Ook restaurants tijdens week om 23 uur dicht, mondmasker verplicht op begraafplaats" 

Vanaf zaterdag 24 oktober tot en met zondag 8 november is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker te dragen op de Leuvens begraafplaatsen. "In de twee weken rond Allerheiligen en Allerzielen is het vaak te druk op de begraafplaatsen, waardoor afstand houden niet altijd mogelijk is. Door een mondmasker te dragen worden ook de bezoekers die in een risicogroep vallen, beschermd."