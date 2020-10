Auto-onderdelenbedrijf Punch Powertrain wil ploegen inperken

Het is de bedoeling dat het auto-onderdelenbedrijf Punch Powertrain in Sint-Truiden zijn ploegen fors gaat inperken. Ze willen de nacht, ochtend en namiddagploeg vervangen door één dagploeg. Door de aanhoudende problemen in de automobielindustrie, is dat nodig voor het bedrijf.

Punch Powertrain heeft het al langer moeilijk. Begin dit jaar vielen er al 138 ontslagen, en toen was er nog geen sprake van de coronacrisis. De crisis heeft veel invloed gehad op het bedrijf, dat intensief samenwerkt met China. Ze hopen dat ze voorlopig ontslagen kunnen vermijden door de ploegen te beperken. Deze maand zal al een derde van het personeel economisch werkloos worden, en dat zal de komende maanden alleen maar oplopen. Eventueel gaat het bedrijf de laatste twee weken van december zelfs sluiten.