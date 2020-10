Autosalon Brussel gaat niet door in januari

"Veel mensen zien januari als een automobielmaand", zegt Kaesemans. "Het is de periode waarin ze beslissen over de aankoop van een nieuwe auto. Dat zal nu wat minder zijn, hoewel ik verwacht dat de dealers met saloncondities zullen staan zwaaien. Maar we hebben geen keuze. We kunnen nu niet heel veel mensen bijeen brengen, ook al doen we dat met de meest strikte coronaregels. Dus we mikken op 2022 om dan een heel mooi en heel groot autosalon te brengen, hopelijk op een moment dat de coronacrisis enkel nog een slechte herinnering is."