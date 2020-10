Autosalon schrapt editie 2021 wegens corona

"Brussels Motor Show" - zoals het salon officieel heet - trekt jaarlijks zo'n half miljoen bezoekers. Deze massa op een verantwoorde wijze op een autosalon ontvangen, is praktisch gezien onhaalbaar. "Al sinds maart volgen wij de sanitaire situatie op de voet, om te zien of we het evenement op een verantwoorde manier kunnen organiseren. Maar dat bleek onmogelijk, zegt woordvoerder Joost Kaesemans: "Het evenement wel laten plaatsvinden , nu het virus opnieuw aan kracht toeneemt, zou als signaal heel slecht overkomen, nu de overheid van elke burger en organisatie grote inspanningen verwacht om het virus een halt toe te roepen".

Het autosalon is als momentum erg belangrijk voor de autoverkoop. Wie van plan is om een nieuwe wagen te kopen, wacht het salon af om in te gaan op saloncondities waarmee dealers uitpakken. "Zo'n 30 procent van de verkoop van nieuwe wagens gebeurt tijdens de drie maanden meteen na het salon", zegt ook Filip Rylant van Traxio, de federatie van autodealers ."Het zal belangrijk zijn om die dealers goed te begeleiden in hun relaties met klanten. Hoe kunnen zij hun klanten best informeren over voorwaarden, hen begeleiden om uiteindenlijk een aankoopcontract af te sluiten.

Heel veel in dat proces gebeurt al digitaal. Want ook tijdens de coronacrisis hebben autohandelaars gemerkt dat klanten minder geneigd zijn om showrooms te bezoeken. "Autohandelaars hebben al heel wat digitale mogelijkheden om klanten nieuwe modellen te laten ontdekken en de wagen van hun keuze samen te stellen voor ze naar de showroom komen ", zegt Rylant.