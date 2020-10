AZ Nikolaas opent tweede Covid-afdeling door stijging coronabesmettingen

De patiënten hebben opnieuw meer zorg nodig en er zijn niet genoeg verpleegkundigen in het geval er meer mensen intensieve zorgen zouden nodig hebben. In het geval dat wel gebeurt zullen andere behandelingen in het gedrang komen: "Op dit moment worden andere ingrepen en behandelingen nog niet uitgesteld. Maar we voelen dat de situatie precair wordt en dat het kan dat we dat in de toekomst toch zullen moeten doen," zegt Van den Brouck.