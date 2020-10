AZ Sint-Lucas opent medisch centrum in Lochristi

In Lochristi kunnen mensen die gespecialiseerde medische hulp nodig hebben vanaf vandaag terecht in een medisch centrum dat verbonden is aan het AZ Sint-Lucas in Gent. De artsen van 12 specialismen uit het ziekenhuis zullen ook daar patiënten kunnen zien en behandelen.

Het gaat om de specialismen endocrinologie, gynaecologie, algemene heelkunde, thoracale en vasculaire heelkunde, longziekten, maag-darm- en leverziekten, neus-keel- en oorziekten, nierziekten, orthopedie, pijnkliniek, reumatologie en urologie. Patiënten kunnen er terecht voor diagnoses en opvolging, maar ook voor echte behandelingen. Er zijn behandelruimtes voorzien en er is ook een verpleegkundig team aanwezig.