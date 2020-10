Bangladesh voert de doodstraf voor verkrachting in na een week van volksprotest

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er sinds begin dit jaar al meer dan duizend vrouwen verkracht in Bangladesh, een land met meer dan 160 miljoen inwoners. Dat is dan slechts het topje van de ijsberg, want de meeste slachtoffers dienen geen klacht in om in hun omgeving niet gestigmatiseerd te worden.

Veel verkrachters weten dat ze weinig kans lopen om gevat te worden, wellicht ook de reden waarom het filmpje van de aanval op de vrouw waarvan hier boven sprake is, op het internet geplaatst werd. In een vijfde van de gevallen zou het gaan om groepsverkrachtingen met veel daders en dus getuigen.

Net zoals in andere landen in Zuid-Azië zijn vrouwenrechten in Bangladesh veelal holle woorden. Onder meer in de textielindustrie -een van de grootste ter wereld- is seksueel misbruik van fabrieksarbeidsters schering en inslag, net als in theeplantages. Verkrachting of het in het openbaar uitkleden en vernederen van vrouwen zijn er veel gebruikte middelen om binnen de gemeenschap rekeningen te vereffenen. Of de doodstraf daar veel aan gaat veranderen, moet nu nog blijken.

Dat vrouwen zoals sjeik Hasina in Bangladesh, Indira en Sonia Gandhi in India of wijlen Benazir Bhutto in Pakistan partijen of regeringen kunnen leiden, is overigens vooral het gevolg van een politiek waarbinnen familieclans heel belangrijk zijn en veel minder van kansen voor vrouwen. In bijna al die gevallen gaat het om de dochters of weduwen die de plaats van mannelijke leiders innemen om de greep van de familie op de politiek vast te houden.