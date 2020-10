Ministervan Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil scholen volledig openhouden: "Dat is het veiligste voor iedereen"

De besmettingscijfers exploderen, maar Ben Weyts houdt vast aan die code geel, tenzij dan voor enkele scholen of klassen die wel degelijk in quarantaine gaan. Maar een verstrenging voor heel Vlaanderen? Nee, dat wil hij niet.

"We hebben hard gevochten om de scholen open te krijgen, en ik wil die open houden. Dat is het veiligste voor iedereen. In de scholen worden de maatregelen goed opgevolgd, de draaiboeken werken, en de besmettingen vallen mee", zegt hij in De Ochtend op Radio 1.

En ja, zegt Weyts, er zitten scholen en klassen in quarantaine. "Maar dat zijn er een tiental, op een totaal van 4000. Maar dit is vooral een teken dat het systeem werkt. Indien nodig treden we kordaat op."

Besmette leerlingen of leerkrachten, zo zegt Weyts, hebben die besmetting ook vaak buiten de schoolmuren opgelopen, in de vrije tijd. Dat zou het contactonderzoek uitwijzen. "Als de hele samenleving zo goed de maatregelen zou respecteren als het onderwijs, dan zaten we nu in een andere situatie."

De scholen openhouden heeft niet enkel een pedagogisch belang, denkt Weyts, het is ook het veiligste. "Stel dat we naar code oranje gaan. Voor leerlingen uit de tweede en derde graad betekent dat dat ze een week thuisblijven en een week naar school gaan. Het is een illusie te denken dat die inderdaad thuis blijven, zeker in een stedelijke context. Je houdt ze beter in een gecontroleerde omgeving."

Voorstellen zoals glijdende uren of een verlenging van de eerstvolgende vakanties (om dat dan in te halen in de eerste weken van juli) wuift hij weg. "Laat ons de toestand permanent evalueren, en niet met allerhande ideetjes in alle richtingen schieten."