Biostatisticus Geert Molenberghs: "Kijken om amateursporten en jeugdactiviteiten eventueel aan banden te leggen"

"Het gaat zeer hard. Dat is een groot probleem", vertelt Molenberghs op Radio 2 Limburg. "Er zijn dagen waar er 6.600 besmettingen bijkomen. Er gelden nu al strengere maatregelen, maar het lijkt er op alsof er nog meer zullen moeten volgen."

Sportanalist Stef Wijnants vertelde in "Start Je Dag" op Radio 2 Limburg dat het tijd is om amateur en- indoorsporten tijdelijk af te schaffen. Dat vindt ook Molenberghs. "We zien dat er zich bij onder andere vrije tijdssport clusters vormen. Jeugdactiviteiten en amateursporten moet de overheid eens goed bekijken een eventueel zelfs even aan banden leggen."

Ook de maatregelen die de provincie Antwerpen deze zomer nam, zijn volgens de biostatisticus mogelijk een goede oplossing voor de huidige situatie. "Een avondklok en samenscholingsverbod, in welk vorm dan ook, heeft in Antwerpen snel gewerkt. Dat kan men nu ook overwegen. Telewerken moet de regering weer verplichten, tenzij het echt niet anders kan. Ook in het hoger onderwijs moeten we weer naar online lessen. Lagere en middelbare scholen moeten ze zo lang mogelijk openhouden, maar ook daar moeten we bekijken of we meer online kunnen laten doorgaan."

Eindigen we dan in een tweede lockdown, zoals dat in maart het geval was? Daar zijn we nog niet volgens Molenberghs, maar helemaal onmogelijk is dat niet. De huidige regering heeft snel duidelijke maatregelen genomen. Op de effecten daarvan moeten we nog even wachten. Een lockdown is nog niet voor vandaag of morgen. Er zijn nog een aantal maatregelen die we eerst kunnen nemen. Maar uitgesloten is het niet."