Britse premier Boris Johnson wil geen volledige lockdown, maar lanceert drie codes voor risicogebieden met eigen regels

Wat hij dan wel wil invoeren, is een stroomlijning van de maatregelen van lokale overheden in drie lagen. Zo zou het land worden opgedeeld in zones met een medium-risico op besmetting, een hoger risico en een erg hoog risico. Opvallend: er is dus geen "normale zone" in het VK of zoals een parlementslid zei: een verkeerslicht zonder groen licht, enkel oranje, rood en nog roder.