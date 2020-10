Bruidspaar en gasten belanden in gracht na ongeval in Gistel: 3 gewonden

Langs de Groenestraat in Gistel is zaterdagavond rond 19 uur een oldtimerbus in de gracht beland. Aan boord zat een bruidspaar en heel wat gasten voor het trouwfeest. Ze waren op weg naar de feestzaal, toen het plots verkeerd liep. Er raakten 3 mensen gewond. De bruid was in shock en blies het feest af.