Getest door VRT NWS: medewerkers van federale corona-infolijn spreken elkaar tegen

Zo vatten niet alle medewerkers van de corona-infolijn het op. Slechts één van hen heeft het bij het juiste eind. In de andere gevallen moeten we ons pas laten testen als er symptomen optreden, of zouden enkel de huisdokter of de contactopsporing het verlossende antwoord kunnen bieden. Een van ons wordt zelfs zonder bijkomende vragen naar huis gestuurd. "U mag naar huis zolang u geen symptomen vertoont”, klinkt het ferm. “U hoeft ook geen test af te leggen en ook niet in quarantaine te gaan."



Luister hieronder naar een aantal audiofragmenten: