"Corona doet hongersnood in de wereld sneller toenemen"

In onder meer Burundi, Congo, Syrië, Jemen, Zuid-Soedan, Chad en Somalië is de hongersnood alarmerend hoog. In minstens 31 andere landen is de situatie "ernstig" volgens de WHI. Sinds 2012 is de hongersnood in 14 landen toegenomen volgens het rapport, dit gaat over landen als Kenia, Madagaskar, Venezuela en Mozambique.



De Verenigde Naties willen tegen 2030 honger de wereld uit helpen, maar volgens het rapport zullen 37 landen het alvast niet tegen 2030 halen.

