Coronavirus overleeft 28 dagen op gladde oppervlaktes in labo-omgeving (in het donker): "Virus is extreem robuust"

Kunstmatige omgeving of niet, het Australische onderzoek toont aan dat het nieuwe coronavirus niet te onderschatten is en best wel robuust - we leren er elke dag over bij. Toch blijft overbrenging via bepaalde oppervlaktes een klein(er) risico, de voornaamste bron blijft veruit onderling contact en overbrenging via speekseldeeltjes, niezen of hoesten: het coronavirus verspreidt zich voornamelijk via de lucht.

Er zijn al wat studies uitgekomen over het virus dat blijft "plakken" op het scherm van een smartphone, of op deurklinken, met verschillend resultaat. Dit Australische onderzoek brengt een nieuw inzicht - zij het in bepaalde omstandigheden - maar eigenlijk komen de onderzoeken allemaal op hetzelfde neer: ze onderstrepen het blijvende belang van een goede handhygiëne. Reinig ook de oppervlaktes die je vaak aanraakt, en raak tegelijk zo weinig mogelijk je gezicht aan.