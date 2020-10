Dag van de kinderbegeleider: “Onze job wordt onderschat”

Schepen De Coene vond het moeilijke tijden voor onthaalouders: “Vooral de zelfstandige uitbaters hadden veel minder inkomsten. Tante Connie behoort tot die groep. Onthaalouder is een knelpuntberoep. Dat komt omdat het statuut niet goed is. In Kortrijk geven wij bijvoorbeeld een starterspremie om mensen te motiveren. Die bedraagt 1.000 euro. Wij geven nog een extra premie van 700 euro in gebieden waar geen 60 procent kinderopvang is. Wij noemen dat de ‘Kortrijknorm’”.