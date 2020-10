Dodelijke regens en overstromingen teisteren Vietnam, Laos, Cambodja en Thailand

De voorbije maanden kon u hier berichten lezen over overstromingen en enorme schade aan woningen, fabrieken en historische monumenten of natuurgebieden. Zo stond de wereldberoemde boeddha van Leshan in China met de voeten in het water. Dat is een van de grootste beelden ooit gemaakt en is door de Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed.

In India waren er dan weer zware overstromingen waarbij enkele zeldzame Bengaalse koningstijgers zijn omgekomen in het natuurpark Kaziranga. Tegelijk werd er schade aangericht aan de theeplantages van de noordoostelijke deelstaat Assam, goed voor de helft van de Indiase theeproductie. Zoals altijd stond ook een groot deel van Bangladesh onder water en daarbij zijn ook de vluchtelingenkampen van de Rohingya uit Myanmar (Birma) getroffen. Ook in Nepal en Pakistan vielen er doden bij wateroverlast.