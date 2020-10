Dorpsfiguur Moerzeke krijgt eigen standbeeld: "Een jaar lang stiekem z'n hoofd gescand"

Een jaar geleden vertelde dorpsfiguur Walter Piryns - ook bekend als 'de Walter' - al lachend dat hij een standbeeld verdient. Cafébaas Sammy Bruggeman van café De Vier Gekroonden zorgt er in het geniep voor dat die droom werkelijkheid wordt. "Het is begonnen als een grap. Omdat Walter altijd wilde verhalen heeft als hij op café komt bij ons. Hij is de perfecte stamgast, met veel verhalen, waarvan je niet weet of ze waar zijn", vertelt Bruggeman bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.