Druk op ZNA-ziekenhuizen neemt toe, niet-dringende operaties moeten wachten

"We moeten onze opnamecapaciteit verdelen over mensen met COVID en de andere patiënten", zegt ZNA-woordvoerder Tom Van de Vreken. "COVID-patiënten vereisen meer handen aan het bed en dus is daar meer personeel nodig. Niet-dringende operaties worden niet ingepland en later uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een esthetische ingreep of een kijkoperatie aan de knie. Natuurlijk gaan dringende ingrepen wel door. Ook operaties die al gepland waren, voeren we uit." ZNA benadrukt dat wie dringend zorg nodig heeft, best zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komt.



Ook andere Antwerpse ziekenhuizen kampen met dezelfde problemen. Elders in de provincie lijkt de toestand beter.