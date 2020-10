"Een opeenstapeling van fouten": onderzoekscommissie is kritisch over maartse coronabesmettingen in skidorp Ischgl

In maart raakten duizenden mensen met corona besmet in Ischgl, "het Ibiza van de Alpen", in Tirol in Oostenrijk. Wat is er toen misgelopen? Heel veel, zo blijkt uit het eindrapport van een onafhankelijke onderzoekscommissie. In driehonderd bladzijden wordt een opeenvolging van fouten beschreven. De lokale overheid was totaal overbelast, maar ook de regering in Wenen heeft fouten gemaakt.