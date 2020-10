Coronacijfers stijgen maar Film Fest Gent start vandaag met rode loper en genodigden, moedig of dom?

Ook series hebben een plek verworven in de programmatie van Film Fest Gent en dus ook op de rode loper. Donderdag is er de voorvertoning van "Red light", de harde fictiereeks over prostitutie van en met de Nederlandse Halina Reijn. Ook Maaike Neuville, Geert Van Rampelberg en andere collega's worden op dat moment op de rode loper verwacht.

De Franse reeks "Cheyenne et Lola" wordt volgende week maandag getoond in aanwezigheid van actrice Veerle Baetens. De reeks is daarna te zien op Streamz en later ook op Eén.