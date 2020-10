Gents schepen Decruynaere wil dat kleurcodes in onderwijs herbekeken worden: "Tijd voor een tussentijdse evaluatie"

We zijn intussen een goeie 6 weken ver in het schooljaar dat in code geel startte. Maar hier en daar klinkt toch de vraag of de stijgende coronabesmettingen ook gevolgen hebben voor de situatie in de scholen. Op dit moment werken de scholen in code geel. Dat betekent dat er een laag risico is op besmetting. In het middelbaar onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenonderwijs kunnen alle leerlingen dus voltijds naar school. Mondmaskers zijn wel verplicht in de klas. Maar intussen stijgen de besmettingscijfers in heel het land. Dus wordt het dringend tijd voor een tussentijdse evaluatie, vindt Gents onderwijsschepen Elke Decruynaere: "We stellen vast dat er iets niet klopt. De definitie van de codes geel en rood worden in het onderwijs niet toegepast zoals voorzien. We willen daarom een tussentijdse evaluatie van minister Weyts."