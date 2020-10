"Groei in coronacijfers is echt beangstigend": zijn er nog strengere maatregelen op komst? En welke dan?

In "De zevende dag" lieten onder meer infectiologe Erika Vlieghe, Antwerps gouverneur Cathy Berx en Marc Noppen van het UZ Brussel verstaan dat we bij deze trend in de besmettingscijfers nieuwe maatregelen moeten overwegen. Zelfs al we nu nog geen effect kunnen zien van de strengere maatregelen die pas van kracht zijn. Want, zo zei Vlieghe, de cijfers zijn "angstaanjagend".

Herbekijk het gesprek in "De zevende dag" hier: