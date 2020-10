Hasselt en Nieuwerkerken krijgen bosgebied bij

In Hasselt gaat het om een gebied in de Herkenrodebossen. De Herkenrodebossen (162 hectare) vormen een groot, maar versnipperd natuurgebied tussen de Hasseltse deelgemeenten Kermt, Stevoort en Spalbeek. 27 hectare landbouwgrond wordt daar nu omgezet in bos. Dat moet vooral dieren als de hazelmuis en de bosvleermuis helpen. Er wordt ook gehoopt dat met de aanleg van poelen en houtkanten, een soort als de boomkikker zijn weg vindt naar het gebied. En ook recreatief is er een voordeel, want het wandelnetwerk kan er uitgebreid worden.