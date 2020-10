Het gezond verstand van bedrijfsleiders heeft een belangrijke impact op onze planeet

Het is met andere woorden in het eigen voordeel van deze bedrijfsleiders om hun stem zo luid mogelijk te laten gelden. Ik wil de goede intenties van de bedrijfsleiders van pakweg Microsoft of Google, twee van de grote namen die de brief ondertekenden, zeker niet in twijfel trekken. Ik ga ervan uit dat ze inderdaad het beste willen voor de wereld. Maar wat ze waarschijnlijk minstens even hard motiveert tot het transformeren van hun bedrijven naar meer duurzame organisaties, is de positieve impact die dat heeft op hun bedrijven zelf; onmiddellijk én op lange termijn.