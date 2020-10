Start hoorzittingen nieuwe Amerikaanse opperrechter Coney Barrett: hoe verlopen ze en zijn ze meer dan een formaliteit?

Als er een nieuwe conservatieve opperrechter vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november benoemd kan worden, dan is dat een flinke pluim op de hoed van president Trump. Het verandert de verhoudingen in het Hooggerechtshof, met 6 conservatievere rechters tegenover 3 progressievere. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in welke richting het uit moet met de Amerikaanse maatschappij en dat voor lange tijd, want opperrechters worden voor het leven benoemd.