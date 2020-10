"How it started" en "How it ended": het verhaal achter de nieuwste hype op sociale media

Je hebt het misschien gemerkt in je feed op Twitter of Instagram: posts onder de noemer "How it started" en "How it's going" of "How it ended" zijn de jongste dagen alomtegenwoordig op sociale media. Daarbij zijn telkens 2 afbeeldingen te zien: een van een situatie in het verleden en een van een situatie vandaag. Ook de VRT draagt zijn steentje bij, maar waar komt de trend vandaan?