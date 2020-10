Infrabel investeert 11 miljoen euro in treinverkeer richting haven Zeebrugge en kust

Enkel op zaterdag en zondag zal er hinder zijn voor de reizigers. "Tijdens de weekends is er geen reizigerstreinverkeer mogelijk tussen Brugge en Zeebrugge en tussen Brugge en Knokke", zegt Hanna El Bachiri van Infrabel. "De NMBS legt wel vervangbussen in."

"Voor de haven van Zeebrugge hebben we 2 jaar achter de schermen gewerkt om ervoor te zorgen dat er voor het goederenvervoer ook een oplossing zou zijn", gaat El Bachiri voort. "Op bepaalde tijdstippen zullen we de werken gedurende een periode van vier uur tijdelijk stilleggen om dan zoveel mogelijk goederentreinen over 1 spoor door te laten. Zo blijft de haven toch deels bereikbaar per spoor."

Eind november zullen de werken afgerond zijn. In totaal investeert Infrabel 11 miljoen euro in deze werf.