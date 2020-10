Instituut voor Tropische Geneeskunde zoekt naar inheemse malariamuggen in Kampenhout

De onderzoekers uit Antwerpen gingen aan het werk in een perimeter van vijfhonderd meter rond het huis van de slachtoffers. Ze zochten larven van de Anophelesmug in stilstaand water. "We gingen bij de mensen thuis en onderzochten stilstaand water in regenwatertonnen of vijvertjes", vertelt Isra Deblauwe. "We trokken ook naar de plassen in het natuurreservaat Torfbroek. En in een bos ging we op zoek naar boomholtes. Daar staat dikwijls water in. Dat zijn ideale broedplaatsen voor de Anophelesmug. Er zijn verschillende larven aangetroffen . Labo-onderzoek zal moeten uitwijzen of het om larven van de Anophelesmug gaat.