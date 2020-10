Jaarrapport van het Internationaal Energie Agentschap: "Groene stroom wordt koning na de coronacrisis"

De "World Energy Outlook", zo heet het jaarlijks rapport van de IEA over de energievooruitzichten voor de volgende jaren. De toon van het rapport is meestal zelfzeker. Maar door de coronacrisis heeft de economie een behoorlijke knauw gekregen, alsook het vertrouwen in de toekomst. Het Agentschap verwacht dit jaar een serieuze daling van de vraag naar steenkool en olie met zo'n zeven à acht procent. De CO2 uitstoot van de energiesector daalt in gelijke mate. De investeringen van de olie – en gasindustrie lopen terug met achttien procent.

De toekomst voor de olie-en gasindustrie is dus erg onzeker. De overschotten en de druk om de energiemarkt te veranderen maken het er niet gemakkelijker op. In dat klimaat van onzekerheid is er één zekerheid, stelt het IEA: de niet te stuiten opmars van de hernieuwbare energie. In elk voorgesteld scenario is zonne-energie zelfs de nieuwe koning van de elektriciteitsmarkt: solar is king. Hier volgen een paar scenario's die volgens het IEA het meest wenselijk zijn.