Jeugdinfoplatform WAT WAT verwacht piek aan psychische problemen bij jongeren, maar benadrukt: "Praten helpt echt"

Voor de nieuwe campagne vertellen jongeren in verschillende filmpjes op YouTube over hun moeilijke momenten en ze bevestigen dat praten ècht helpt. Talia Davids is een van hen. Ze is nu 23. Op haar 13e had ze al last van een depressie. "Af en toe gaat het nog altijd niet goed en het is wel omdat ik toen heel diep gezeten heb dat ik er nu beter mee kan omgaan", vertelde ze vanochtend ook op Studio Brussel. "Sinds kort heb ik voor mezelf beslist om er open over te zijn. Wanneer je dat doet, merk je dat er altijd mensen zijn die daarna zeggen dat ze hetzelfde of iets gelijkaardigs hebben meegemaakt. Dan weet je dat je het er samen over kan hebben in plaats van elk alleen met je gedachten te blijven zitten."