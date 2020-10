Onderzoeksrechter in zaak-Chovanec niet van dossier gehaald, maar er moet wel extra onderzoek gebeuren

De onderzoeksrechter die het onderzoek leidt naar de dood van Jozef Chovanec, wordt niet van de zaak gehaald, maar er moeten wel extra onderzoeksdaden komen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Bergen beslist. De advocate van de weduwe had daar nochtans om gevraagd, omdat ze het vertrouwen in de onderzoeksrechter helemaal kwijt is.