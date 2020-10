Liveblog: Coronacijfers blijven de hoogte in gaan, nu gemiddeld meer dan 4.000 besmettingen per dag

Twee dagen na zijn ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron in Parijs heeft testte president Edouard Fritch van Frans-Polynesië positief getest voor COVID-19.

Fritch (68) ontmoette Macron donderdag, voor hij de volgende dag het vliegtuig nam naar hoofdstad Papeete in Tahiti. Hij is zaterdagavond getest "omdat hij wat koorts en gewrichtspijn had". Het resultaat was positief. Tijdens zijn verblijf in Parijs ontmoette Fritch ook premier Jean Castex en minister van Buitenlandse Zaken Sébastien Lecornu, evenals minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op 5 oktober.

Fritch was negatief verklaard in de RT-PCR-test uitgevoerd in Parijs, 3 dagen voor zijn vertrek, gaf zijn communicatiedienst aan. Het was tijdens een nieuwe test, uitgevoerd in Tahiti, dat hij positief werd verklaard. Hij is in quarantaine gegaan. Volgens het persbericht is zijn toestand "niet verontrustend".