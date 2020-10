Lode Vereeck aan de deur gezet bij Open VLD

Lode Vereeck is zowel bekend in de politieke als in de academische wereld. Zijn politieke loopbaan startte hij in 1999 als medewerker op het kabinet van toenmalig minister van Middenstand Jaak Gabriëls (Open VLD). Hij was er adjunct-kabinetschef voor kmo-beleid.

Eind 2008 koos Vereeck voor een actieve politieke carrière. Hij sloot zich aan bij Lijst Dedecker , de partij van Jean-Marie Dedecker. Het jaar daarop werd hij verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Begin 2014 besloot Vereeck dan om de partij, met de nieuwe naam LDD, te verlaten en over te stappen naar Open VLD. Na de verkiezingen, in mei van datzelfde jaar, werd Vereeck senator voor Open VLD. Hij deed een gooi naar de burgemeesterssjerp in Diepenbeek.

Lode Vereeck werkte onder meer voor de universiteiten van Antwerpen en Maastricht. Hij was hoogleraar Economie aan de UHasselt, maar werd daar in 2019 ontslagen wegens ongepast gedrag.