Meer dan 500 Antwerpenaars breken tuintje of koer uit en krijgen 11.000 plantjes cadeau

Voor de zomer riep de stad al haar inwoners op om tegels of asfalt uit te breken in hun voortuin of koer, onder het motto "BreekUIT". Want minder stenen en meer groen verkleinen de kans op wateroverlast als het hard regent, en zorgen voor een gezonder grondwaterpeil. Meer dan 500 inwoners en een 30-tal scholen en andere organisaties gingen in op de vraag van de stad.