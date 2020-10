Gouverneur Decaluwé over milieuramp Roeselare: “Veel erger dan verwacht, zelfs specialisten waren verbaasd”

In de nacht van zaterdag op zondag was er een zware brand in het metaalverwerkend bedrijf Belcroom. De firma brandde volledig uit. Uit onderzoek bleek al snel dat er veel chroom-6 via het bluswater de Mandel is ingevloeid, via de riolering naar de rivier. Chroom-6 maakt metaal steviger, maar in vloeibare vorm is het uiterst giftig.