Nieuw multimovepad geopend in Houthalen-Helchteren tijdens start Week van het Bos

De Week van het Bos ging van start met de opening van een nieuw multimovepad in Houthalen-Helchteren, een pad van 2,5 kilometer waarop kinderen verschillende bewegingsvaardigheden kunnen oefenen.

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) kon er niet bij zijn omdat zij en haar hele kabinet in quarantaine zitten nadat een kabinetsmedewerker is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Maar ze gaf in een videoboodschap toch haar boodschap mee. "Met de Week van het Bos willen we zo veel mogelijk kinderen naar buiten krijgen om te genieten van en te spelen in onze prachtige natuur", aldus Demir. "Er is niets beter dan ravotten in het bos om zo jong als het kan de kiem te leggen voor de liefde voor bos en natuur. We hopen op deze manier dan ook de eerste waardering voor een groen(er) Vlaanderen te oogsten."

Ook in Leopoldsburg wordt er deze week nog zo'n pad geopend in de Gerheserbossen en -heide. Bij de aftrap van deze Week van het Bos zei minister Demir nog dat Vlaanderen 4.000 hectare bos wil bij creëren tegen 2024.