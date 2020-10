Bouwproject van 97 appartementen met eigen elektriciteitscentrale op waterstof in Boom

Vandaag is er een nieuw bouwproject in Boom voorgesteld. Het gaat om 97 appartementen die verdeeld zullen worden over 4 bouwblokken vlakbij het centrum. De residentie zal ook een eigen mini-elektriciteitscentrale hebben die stroom produceert uit waterstof, wat een 100 procent hernieuwbare energiebron is. “Het is niet zo uitzonderlijk dat we voor dit principe kiezen”, zegt Tom Amandt van Belfius Immo. “Maar het is wel een primeur dat het gebruikt wordt voor zo’n groot gebouw als dit.”