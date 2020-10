Nieuwe uitbraak van coronavirus in China: alle negen miljoen inwoners van de havenstad Qingdao worden getest

Aanleiding is het vaststellen van twaalf besmettingen in een ziekenhuis in Qingdao. Het is niet duidelijk hoe dat virus daar binnengeraakt is. Eerder deze maand waren er ook al twee besmettingen in de stad, maar het ging toen om mensen die werkten in de voedingsindustrie en die in contact waren gekomen met mogelijk besmet voedsel uit het buitenland.