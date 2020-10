Nog geen jaar na overname van Blokker-winkels: Mega World zoekt bescherming tegen schuldeisers

Vakbondssecretaris Marc Jacobs van ACV Puls maakte het nieuws bekend aan persagentschap Belga. Mega World nam in februari van dit jaar nog 123 Belgische Blokker-winkels over. Daardoor konden 670 mensen hun baan behouden. De vakbonden kregen toen ook de garantie dat er tijdens het eerste jaar geen banen zouden sneuvelen of winkels gesloten zouden worden.