Onderwijsbonden willen opschalen naar code oranje: "Minister Weyts gaat in tegen gemaakte afspraken" 

Maar de vakbonden hebben ernstige bedenkingen bij die stelling. "Het is heel belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Men zegt wel dat de besmettingen op de scholen niet zo groot zijn, maar we spreken al over cijfers van 14 dagen geleden. Woensdag zullen we nieuwe cijfers krijgen en ik kan me moeilijk voorstellen dat we dan weinig besmettingen in de scholen zullen hebben", zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs in "De Wereld Vandaag" op Radio 1.

De bonden vinden dat de coronacode voor de scholen wel degelijk moet opgeschaald worden, zoals eerder dit jaar is vastgelegd in draaiboeken. "Het is van cruciaal belang dat we die draaiboeken toepassen. Dat betekent dat wij waarschijnlijk in de meeste steden en gemeenten toch wel zullen moeten overschakelen naar de code oranje", aldus Nancy Libert. Zelfs code rood sluit de vakbondsvrouw niet helemaal uit, al wil ze zich daar niet over uitspreken. "Maar ik denk niet dat het code geel zal moeten blijven."