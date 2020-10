Vanaf woensdag "code oranje" voor sportwereld, wat verandert er allemaal?  

Dirk De Maerteleire, hoofdtrainer in de judoclub in Merelbeke, is teleurgesteld, maar begrijpt de beslissing. "Het is compleet begrijpbaar en logisch, als we de cijfers zien. Maar het is geen goed nieuws voor het judo, toch dé contactsport bij uitstek. Alleen judo doen is niet zo interessant. We zijn wel blij dat de kinderen nog judo mogen doen, voor de +12-jarigen zetten we de trainingen even on hold."