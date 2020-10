Paardenkliniek in Lummen koopt skelet van 35 miljoen jaar oud oerpaard

Voor de paardenkliniek is dit een uniek stuk. “Dit is nog maar het derde oerpaardje dat gevonden is. Het is het meest volledige skelet, want 80% van het skelet is authentiek”, glundert Mariën. Het paardje zal later te zien zijn in een splinternieuw museum in Lummen. Je zal wel nog even moeten wachten om het te kunnen bekijken, want de bouw van het nieuwe paardenmuseum start pas volgend jaar.