"Point of U" nieuw festival voor YouTubers en vloggers: "Ouderen kijken vaak neer op socialemediageneratie"

Flo Windey is op YouTube heel bekend en ze was afgelopen weekend in Antwerpen een van de video-sterren op "Point of U". Dat is een nieuw filmfestival, helemaal rond youtubers, instagrammers, tiktokkers en vloggers. Die -meestal jonge- beeldenmakers filmen vaak gewoon met hun smartphone, experimenteren met een eigen taal, andere inhoud, en ze vinden dat de klassieke media hen niet begrijpen. Bekijk hierboven de reportage uit "Het Journaal".