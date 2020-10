Provinciaal rampenplan afgekondigd na zware brand in metaalverwerkend bedrijf in Roeselare

Er is onder andere chroom-6 in het water van de Mandel en de Leie gestroomd. Dat is een stof die giftig en kankerverwekkend is. Chroom-6 is ook zeer schadelijk voor het milieu. De brandweer heeft de rioleringen nochtans afgedamd met zandzakken, maar toch is er een grote hoeveelheid chroom-6 weggespoeld tijdens de bluswerken. "Ik heb onmiddellijk naar de gouverneur gebeld om het provinciaal rampenplan te laten afkondigen", zegt de burgemeester van Roeselare, Kris Declercq (CD&V). "De beslissing om een captatieverbod uit te vaardigen, moet namelijk op provinciaal niveau genomen worden. De provinciale aanpak was nodig om een grote milieuramp te vermijden."