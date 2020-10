Provincie Antwerpen deelt CO2-meters uit om luchtkwaliteit in klaslokalen in het oog te houden

De meters geven aan hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in de klas. "Vermits COVID-19 zich via deeltjes in de lucht verplaatst, kunnen scholen met dit apparaat objectief meten en snel handelen", legt provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) uit. "In oudere klaslokalen volstaat het om ramen en deuren tijdelijk open te zetten. In meer moderne gebouwen die werken met mechanische ventilatie kan een betere afstelling, zelfs per leslokaal, volstaan."