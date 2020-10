Provincie Limburg doet onderzoek naar fietspaden via fietstellingen en meetfiets: “Om de gemeenten te ondersteunen”

Via enquêtes, fietstellingen, cijfers van fietsongevallen en een meetfiets gaat provincie Limburg informatie verzamelen over de staat van de functionele fietspaden in Limburg. Functionele fietspaden zijn vooral bedoeld voor het fietsverkeer van en naar het werk of de winkel. De verzamelde informatie zal de provincie vervolgens beschikbaar stellen aan de Limburgse gemeenten op een online platform. Gedeputeerde van Mobiliteit van Limburg, Bert Lambrechts (NV-A) legt uit: "Gemeenten kunnen op het online platform makkelijk zien waar er eventueel gebreken zijn aan de fietspaden in hun gemeente. Dan kunnen ze zelf nog beslissen of ze ingrijpen en werken op de fietspaden uitvoeren."