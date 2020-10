Ruth Vandenberghe legt eed af als waarnemend burgemeester Kortrijk

Pas twee jaar geleden werd ze door Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) gevraagd om op zijn lijst te staan. Daarvoor werkte ze aan het project “Kortrijk Spreekt” waarbij de inwoners inspraak kregen in het beleid. Ze haalde als nieuwkomer een goed resultaat en werd zevende schepen in Kortrijk.

Opvallend, Vandenberghe heeft nog gewerkt op het kabinet van Stefaan De Clerck (CD&V), toen hij nog minister van Justitie was. De Clerck was jarenlang ook burgemeester in Kortrijk, maar werd ondanks een verkiezingsoverwinning in 2012 uit het stadhuis geduwd door een coalitie van Open VLD, SP.A en N-VA onder leiding van Vincent Van Quickenborne.